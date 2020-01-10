МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись небольшим снижением, инвесторы продолжают следить за конфликтом США и Ирана, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,14%, до 7587,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,09%, до 6037,11 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,09%, до 13483,31 пункта.

На настроения инвесторов оказали влияние новости о санкциях США против Ирана. США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана. Меры стали ответом США на атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.

Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.

Кроме того, инвесторы с некоторым пессимизмом встретили статистические данные из США. Министерство труда страны в пятницу опубликовало данные о безработице в стране. Так, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 145 тысяч, в то время как аналитики ожидали роста на 164 тысячи. В то же время уровень безработицы в стране в декабре остался на уровне ноября в 3,5%.