МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта вечером уверенно прибавляет против доллара и евро на фоне роста спроса инвесторов на российские активы.

Курс рубля обновил максимумы за два года против основных резервных валют.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.16 мск снижался на 29 копеек до 61,00 рубля, курс евро — на 19 копеек до уровня 67,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар обновил минимум с апреля 2018 года, опустившись до 60,88 рубля, евро – с ноября 2017 года – на уровне 67,65 рубля.

КРЕПКИЙ РУБЛЬ

Рубль вечером ощутимо прибавляет против основных резервных валют. Рост аппетита к риску на мировых площадках поддерживает интерес инвесторов и к рублевым активам. Инвесторы отыгрывают надежды на деэскалацию американо-иранского конфликта и на скорое заключение первой фазы американо-китайского торгового соглашения.

Рынок нефти вечером терял в пределах 0,2%, но оставался выше 65 долларов за баррель.

Нефть после широких ценовых колебаний стабилизируется на фоне некоторой разрядки напряженности между США и Ираном. Кризис между странами обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится лишь введением новых экономических санкций.

На этом фоне доллар и евро вечером снижаются к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного ниже уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российская валюта начала год с позитивной динамики, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Поддержку рублю оказало сохранение спроса на риск, а также стабильно высокая цена на нефть, которая в начале года держится выше 65 долларов за баррель, говорит он.

"Укрепление национальной валюты привело к тому, что доллар вышел из консолидации в районе 62 рублей, в которой провел конец прошлого года. Отметим, что российская валюта несколько переоценена, а более адекватными для доллара выступает диапазон 64,5–65 рублей. Несмотря на это, с технической точки зрения, доллар "смотрит" вниз. Ближайшей же поддержкой для американской валюты выступает уровень 60,7 рубля, ближайшим сопротивлением – отметка 62 рубля", — оценил Зварич.

Некоторая деэскалация рыночных опасений в отношении конфликта США и Ирана позволяет рынкам продолжить рост, что способствует сохранению аппетитов к покупке риска, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Рубль продолжит получать поддержку в том числе и от ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Дополнительным фактором в пользу стойкости рубля будет сезонность – в начале года спрос на нацвалюту умеренно повысится", — рассчитывает он.