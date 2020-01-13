МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам слабо колеблется в понедельник утром в ожидании подписания первой фазы торговой сделки США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск курс доллара к иене рос до 109,63 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,46 иены за доллар. Курс евро к доллару поднимался до 1,113 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,112 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 97,34 пункта.

Объем торгов при этом несколько снижен, так как биржи Японии закрыты в связи с праздниками.

На этой неделе инвесторы ожидают подписания первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Премьер Госсовета КНР Лю Хэ с 13-15 января совершит визит в США для подписания первой части сделки.

"Обе стороны могут делать много позитивных заявлений, открыто говоря о сделке и давая положительные прогнозы об этом. Более трудные вопросы о торговле могут появиться позже", — считает аналитик Westpac Шон Кэллоу (Sean Callow), которого цитирует агентство Рейтер.

На текущей неделе инвесторы также ожидают важной статистики. Так, в ближайшие дни будут опубликованы данные по экспорту и импорту Китая, а также по инфляции и розничной торговле в США. В среду также будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.