МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник утром на усилении рисковых настроений на рынках перед подписанием первой фазы торгового соглашения Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,05 доллара, или на 0,2% — до 1557,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,21% — до 18,067 доллара за унцию.

Фондовые рынки Азии поднимаются на фоне роста аппетита к риску, а золото, которое традиционно считается надежным активом, в свою очередь, теряет в цене. Поддерживают рисковые настроения рынков ожидания по торговле США и КНР.

Премьер Госсовета КНР Лю Хэ с 13-15 января посетит США для подписания первой части торговой сделки. Стороны еще 13 декабря объявили, что согласовали текст первой части соглашения. В его рамках Вашингтон и Пекин договорились не вводить новые взаимные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря.

Сдерживает спрос на золото и деэскалация напряженности на Ближнем Востоке. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что ограничится новыми санкциями против Ирана после его ракетных ударов по американским базам в Ираке.