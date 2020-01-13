МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Рубль слегка повышается к доллару и стабилен к евро в начале торговой недели на фоне незначительных колебаний рынка нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 4 копейки — до 61,02 рубля, курс евро повышался на 1 копейку — до 67,91 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,1% — до 65,03 доллара за баррель по марке Brent.