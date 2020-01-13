МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественно ростом, инвесторы ожидают заключения первой части торговой сделки США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,75%, до 3115,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,36%, до 1822,35 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index прибавил 1,11%, до 28954,94 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,04% — до 2229,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,37% — до 6903,7 пункта. Японские биржи закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,47%, до 23850,57 пункта.

Инвесторы оптимистичны в ожидании первой части торгового соглашения США и Китая. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ с 13-15 января совершит визит в США для подписания первой части сделки.

"Спокойствие в геополитике и подписание первой фазы торгового соглашения в целом благоприятствуют глобальному росту", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега CBA Джозефа Капурсо (Joseph Capurso). Он также отметил, что существуют некоторые опасения относительно того, насколько всеобъемлющим является соглашение, текст которого не был обнародован.

Экономист Oversea-Chinese Banking Corp Томми Се (Tommy Xie) сказал агентству, что любая неожиданность в первой части торгового соглашения может вызвать волатильность на рынке.

Кроме того, на текущей неделе будет опубликована статистика по экспорту и импорту из Китая в декабре. В предыдущем месяце объем экспорта страны снизился на 1,1% в годовом исчислении, а импорта — вырос на 0,3%.