МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник поднимаются на фоне ослабления политических рисков на Ближнем Востоке и перед подписанием первой части торгового договора США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.42 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,51%, до 7626,27 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,26%, до 6052,61 пункта, немецкий DAX — на 0,09%, до 13495,23 пункта.

Деэскалация ситуации на Ближнем Востоке поддерживает склонность инвесторов к риску. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ограничится новыми санкциями против Ирана после его ракетных ударов по американским базам в Ираке в ответ на ликвидацию американцами сразу после Нового года командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Аль-Кудс" — генерала Касема Сулеймани.

Инвесторы также ожидают подписания первой "фазы" торгового соглашения США и Китая. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с этой целью Штаты 13-15 января.

FTSE 100 при этом находится в лидерах на ослаблении фунта стерлингов, поскольку более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров.

Фунт подешевел к доллару на 0,6% после того, как член комитета по монетарной политике британского ЦБ Гертьян Влиге заявил, что будет голосовать за снижение ключевой ставки на январском заседании регулятора, если статданные не покажут значительных улучшений. При этом промпроизводство в Великобритании в ноябре снизилось в месячном выражении на 1,2%, хотя ожидалось снижение только на 0,1%.