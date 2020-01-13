МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе умеренного повышения российского рынка акций и ослабления рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится на 0,4% — до 3137 пунктов, РТС — на 0,7% — до 1626 пунктов.

Цена на нефть марки Brent вырастет в пределах 1 доллара — в район 65,75 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около отметки 1,11 доллара, курс доллара подрастет на 20 копеек, до 61,2 рубля, евро — на 30 копеек, до 68,1 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Сейчас спрос на рисковые активы поддерживаются ожиданиями подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем и снижением напряженности на Ближнем Востоке, говорит Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"На неделе именно новостной фон вокруг переговоров США и Китая и развитие ситуации на Ближнем Востоке будут определять динамику рыночных инструментов", — добавил он.

В то же время с каждым шагом рынков вверх растут шансы на резкий их разворот вниз, предупреждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Накоплены серьезные геополитические риски, продолжается деглобализация, сохраняется взаимное недоверие между США, Китаем и Евросоюзом. Центробанки после мощного синхронного смягчения заняли выжидательную позицию, в то время как правительства не обещают существенных экономических стимулов", — рассуждает он.

"Для российских активов важными событиями недели станут аукцион по ОФЗ и решение S&P по кредитному рейтингу России", — добавил Вайсберг.

На российском фондовом рынке оптимизм, скорее всего, сохранится, поскольку трейдеры будут отыгрывать данные по инфляции, открывающие ЦБ дорогу к дальнейшему снижению ставки, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

В целом же рынки выглядят довольно перегретыми, однако даже негативные новости пока не могут запустить сколько-нибудь значимую коррекционную волну, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Это может являться доказательством отсутствия у игроков намерений фиксировать прибыль в краткосрочной перспективе, добавил он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На текущей неделе инерционный рост российского фондового рынка может продолжиться, в том числе благодаря открытию новых лимитов на Россию западными фондами", — считает Сергей Суверов из компании "БКС Премьер". По его оценкам, на этой неделе индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3115-3130 пунктов.

"Сейчас мы не видим разворота тренда на рост стоимости российских активов и ориентируемся на его сохранение на предстоящей неделе", — сказал Олег Кочетков из МТС Банка.

Российский рынок будет отыгрывать динамику зарубежных площадок, которые, в свою очередь, будут чутко реагировать на геополитику, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". Ожидаемый диапазон по индексу Мосбиржи — 3050-3100 пунктов, оценил он.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Существенное укрепление рубля в декабре ограничивает потенциал его дальнейшего укрепления, считает Кадулин.

"Мы не ждем снижения курса существенно ниже 61 рубля за доллар. Негативным фактором для рубля в ближайшее время может выступить увеличение объема покупок валюты на рынке Минфином", — оценил он.

Рубль слабо реагирует на бурные события: не отыгрывается ни рост нефти, ни ее коррекция, рассуждает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Отметка 60 рублей выглядит сильным уровнем поддержки доллара, сходу пробить ее вниз не удастся. Ориентируюсь на диапазон 60-62 рубля за доллар на предстоящей неделе", — добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Из корпоративных новостей стоит отметить закрытие реестров акционеров для получения дивидендов "ФСК ЕЭС" и региональными "дочками" "Россетей", а также ММК, сказал Ващенко. "Лидерами могут стать акции нефтегазового сектора, телекомы, банки, аутсайдерами – ритейлеры", — добавил он.

В лидерах роста окажутся акции "Норникеля", ВСМПО, среди аутсайдеров — бумаги "Лукойла", "Мечела", "Распадской", оценил Кочергин.