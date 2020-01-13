События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 января
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (ноябрь)
|1,817 трлн йен
|1,423 трлн йен
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г)
|-1,1%
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|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г)
|0,3%
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|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD)
|38,73 млрд юаней
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|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша
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|12:00
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,39 трлн юаней
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|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|2,3%
|2,3%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,3%
|0,3%
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (декабрь)
|-209 млрд долл
|-15 млрд долл
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|МОЭСК — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019)
|0,059 — див-д 2018
|0,04237 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|МРСК Волги — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019)
|0,01318622 — див-д 2018
|0,0053946 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|МРСК Северо-Запада — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019)
|0,003985 — див-д 2018
|0,0019999807 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|МРСК Сибири — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019)
|0,00102 (ао, ап) — див-д 2018
|0,002917 (9м2019, ао, ап) — див-д 2019
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|RUB
|МРСК Урала — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019)
|0,003 — див-д 2018
|0,0032 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|МРСК Центра и Приволжья — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019)
|0,040746 — див-д 2018
|0,0163239 (9м2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200113/830785805.html