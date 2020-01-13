МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник, достигая уже 1550 долларов за унцию, на оптимизме инвесторов в более рисковые активы в ожидании заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,65 доллара, или на 0,62%, до 1550,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,67%, до 17,983 доллара за унцию.

Стоимость золота как наиболее надежного актива во времена политической и экономической неопределенности снижается, поскольку инвесторы в ожидании подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Премьер Госсовета КНР Лю Хэ с 13-15 января совершит визит в США для оформления документа. При этом объем торгов несколько снижен, так как биржи Японии закрыты в связи с праздниками.

"Мы немного переживаем из-за отсутствия деталей. Будет интересно узнать, будет ли соглашение включать в себя какие-либо конкретные инструкции", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Julius Baer Карстена Менке (Carsten Menke).

Отсутствие дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке между США и Ираном также снижает спрос на активы-убежища, к которым относится драгметалл.

"Напряженность в отношениях между США и Ираном, похоже, немного утихла, по крайней мере, на данный момент, и инвесторы теперь просто получают прибыль от этого", — цитирует агентство старшего вице-президента MKS SA Афшина Набави (Afshin Nabavi).