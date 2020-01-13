МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене на фоне скорого подписания первой фазы торгового соглашения США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск курс доллара к иене рос до 109,89 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,46 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1127 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1120 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 97,46 пункта.

На рынках преобладают рисковые настроения, поскольку трейдеры с оптимизмом ждут подписания Вашингтоном и Пекином первой фазы торгового соглашения. Премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января совершит визит в США для оформления документа. После этого, как ранее заявлял американский президент Дональд Трамп, Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.

Трейдеры также ожидают статистики по бюджету США, которая будет опубликована позднее в понедельник. Эксперты полагают, что в декабре дефицит бюджета страны составил 196,5 миллиарда долларов после дефицита в 208,8 миллиарда в ноябре.