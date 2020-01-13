МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок вырос шестую торговую сессию подряд, обновив исторический максимум по индексу Мосбиржи и 7-летний — по РТС.

Акции "Роснефти" стали одним из лидеров роста среди ликвидных бумаг, что закрепило рыночную капитализацию нефтяной компании выше психологического уровня 5 триллионов рублей.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,9% до 3151,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,31% до 1619,73 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов оба индекса обновили максимумы – исторический по индикатору Мосбиржи (3151,69 пункта), РТС – 7 летний (1620,17 пункта).

ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ РОСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Российский фондовый рынок в начале недели продолжил расти по инерции и обновлять максимумы по основным биржевым индексам.

Американские фондовые индексы вечером прибавляли 0,2-0,5%. Внимание трейдеров сосредоточено на новостях по торговой сделки США и КНР, подписание первой фазы которой ожидается уже на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с этой целью Штаты 13-15 января. После этого, как ранее заявлял американский президент Дональд Трамп, Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.

В то же время, рынок нефти теряет вечером 1,1% до 64,25 доллара за баррель. Инвесторы продолжают продавать нефть после заявления Трампа о том, что США ограничатся введением санкций в ответ на удар Ирана по американским целям в Ираке.

В лидерах роста среди наиболее ликвидных российских бумаг оказались акции "Роснефти" (+1,6%), чья рыночная капитализация в понедельник закрепилась выше 5 триллионов рублей.

Акции "Норникеля" подорожали на 2,4%, "Газпром нефти" — на 4,1%, "Алросы" — на 2,9%. Снизились в цене префы "Татнефти" (-1,6%), акции "Ростелекома" (-1,6%), "Мечела" (-1,9%), "М.Видео" (-2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С учетом слабой насыщенности событиями во вторник динамика на фондовых рынках должна сохраниться и быть умеренно положительной, считает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Индекс Мосбиржи при таком развитии событий, возможно, поднимется к уровню 3160-3170 пунктов, при этом перекупленность индекса уже довольно экстремальная, и начало краткосрочной коррекции может спровоцировать любая неожиданная негативная новость. Увеличение покупок доллара со стороны Минфина уже дает свои результаты – курс доллара не смог пробить вниз уровень 61 рубль, и завтра его краткосрочное ослабление может продолжиться — как результат динамика индекса РТС (в росте) будет слабее динамики индекса Мосбиржи", — полагает он.

Во вторник динамика на российском рынке акций может оказаться неоднородной, считает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Внешние настроения могут способствовать продолжению покупок, фокус инвесторов будет сосредоточен на готовящемся 15 января заключении первой фазы торговой сделки США и КНР. Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 января – 3120-3150 пунктов", — оценил он.