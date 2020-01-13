МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись, показывая слабую разнонаправленную динамику, в центре внимания инвесторов подписание первой фазы торгового соглашения США и Китая, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,39%, до 7617,6 пункта, французский CAC 40 снизился на символические 0,02%, до 6036,14 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,24%, до 13451,52 пункта.

FTSE 100 единственный из европейских индексов, закрывшихся ростом, чему способствовало ослабление фунта стерлингов, поскольку более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров. Фунт дешевеет к доллару на 0,5% на фоне сообщения члена комитета по монетарной политике британского ЦБ Гертьяна Влиге о том, что он будет голосовать за снижение ключевой ставки на январском заседании регулятора, если статданные не покажут значительных улучшений в экономике страны.

Теперь в центре внимания мировых инвесторов новости по торговому спору США и КНР. Ожидается, что на текущей неделе стороны подпишут первую фазу торгового соглашения. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с этой целью Штаты 13-15 января.

"Соглашение является ключевым событием…. В то время как первая фаза — решенный вопрос, рынки хотят знать, как быстро стороны начнут двигаться ко второй фазе, если вообще начнут", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson).