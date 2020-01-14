МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Корпорация Microsoft с 14 января прекращает поддержку Windows 7 – операционная система не перестанет работать, но для нее не будут выпускаться обновления, а это может повлечь угрозы кибербезопасности; компания сосредоточится на развитии Windows 10.

"После окончания поддержки Windows 7, которое запланировано на 14 января 2020 года, ваш компьютер не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять следующее: техническую поддержку по любым вопросам; обновления программного обеспечения; обновления и исправления системы безопасности. Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО", — говорится в сообщении на сайте Microsoft.

"Windows 7 создавалась более 10 лет назад, когда киберугрозы были совсем другими. Появление нового вида кибератак или новой технологии – это повод пересмотреть ОС на предмет рисков. Главным принципом при создании Windows 10 стали защита кибербезопасности и необходимость противостоять новым типам угроз. Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft", — говорили РИА Новости в пресс-службе Microsoft в России.

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре 2019 года доля Windows 7 среди всех операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России – 32,24%. При этом доля "десятки" составляла 65,4% и 56,92% соответственно.

Также пользователям необходимо обновить устройства, если они не соответствуют современным требованиям. "Несовременные устройства, выпускаемые на Windows 7, разработаны на уже устаревших компонентах, не предусмотренных для запуска современных, более требовательных к ресурсам ОС. То есть, установка на морально устаревающие девайсы новой ОС, вероятнее всего, снизит их производительность", — сказали в пресс-службе Microsoft.

Кроме того, отметили в компании, устаревшие устройства не поддерживают основные возможности безопасности Windows 10: биометрические датчики, средства безопасной загрузки, процессоры с поддержкой аппаратной виртуализации и другими аппаратными компонентами, которые "становятся не данью моде, а реальностью сегодняшнего дня". "Платформа многофакторной аутентификации Windows Hello позволяет использовать для доступа лицо владельца, отпечаток пальца или ладони", — отметили в компании.