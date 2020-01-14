ВАШИНГТОН, 14 янв /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы в понедельник завершили торговую сессию ростом в ожидании подписания торгового соглашения с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 мск по Нью-Йорку (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,26%, до 28897,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,00%, до 9270,691 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 3284,55 пункта.

Внимание трейдеров сосредоточено на торговой сделке США и КНР, подписание первой фазы ожидается уже на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с этой целью Штаты 13-15 января. После этого, как ранее заявлял американский президент Дональд Трамп, Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.