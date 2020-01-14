МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают единой динамики после выхода статистики по КНР, которая показала самый слабый рост годового экспорта за три года, аналитики также ожидают скорое подписание первой фазы торговой сделки США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,05% — до 3113,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 1821,51 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,18% — до 28901,93 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,41%, до 2238,47 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,56%, до 23983,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 6951,2 пункта.

Согласно официальным данным, экспорт Китая в 2019 году вырос всего на 0,5% в годовом выражении. Как отмечает газета Wall Street Journal, это самый слабый рост показателя за последние три года. Годовой импорт снизился на 2,8%. Данные за месяц при этом оказались лучше ожиданий: в декабре экспорт КНР вырос на 7,6% при прогнозе роста на 3,2%, импорт — на 16,3%, хотя ожидалось увеличение показателя на 9,6%.

Рынки продолжают с оптимизмом ожидать подписания первой фазы торгового соглашения КНР и США на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для этого уже прибыл в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.

"Похоже, что рынок полностью закладывает в торги подписание сделки. Это покупка на слухах и продажа на фактах. Даже отсрочка может повлечь за собой крайне негативную реакцию", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега CMC Markets в Сиднее Майкла МакКарти (Michael McCarthy).