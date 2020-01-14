МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Курс доллара к иене поднимается во вторник утром после того, как США исключили КНР из списка валютных манипуляторов, а также в ожидании подписания первой фазы торгового соглашения между странами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 мск курс доллара к иене рос до 110,08 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,93 иены за доллар. Курс евро к доллару поднимался до 1,1138 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1133 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 97,38 пункта.

В ночь на вторник минфин США сообщил, что Штаты исключили КНР из списка валютных манипуляторов. Ведомство вместе с этим отметило, что Китай должен принять меры, чтобы "избежать постоянно слабой валюты".

Рынки также ждут подписания первой фазы торговой сделки США и КНР на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл для этого в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.

"Решение Вашингтона исключить Китай из списка валютных манипуляторов усилило оптимистичные настроения, которые уже присутствуют перед подписанием торгового соглашения", — цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега MUFG Bank Минори Учиду (Minori Uchida). Иена традиционно считается надежным активом, поэтому при усилении рисковых настроений на рынках спрос на нее снижается.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по инфляции в США. Аналитики полагают, что в декабре рост цен в годовом выражении ускорился до 2,3% с 2,1% в ноябре, а в месячном — остался на уровне 0,3%.