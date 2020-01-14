МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Рубль незначительно колеблется к доллару и евро в начале торгов вторника. После слабого снижения на открытии российская валюта вышла в небольшой плюс.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 3 копейки — до 61,24 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 68,24 рубля, следует из данных Московской биржи. На открытии доллар и евро дорожали к рублю на 1 и 2 копейки соответственно.

Стоимость нефти утром повышается на 0,1% — до 64,28 доллара за баррель сорта Brent.