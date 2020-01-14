Рынок акций РФ продолжает расти 7-й день, обновляя максимумы
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ продолжает расти седьмую торговую сессию подряд, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, РТС – 7-летний.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,1% — до 3155 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1% — до 1621 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
В ходе торгов вторника индекс Мосбиржи уже обновил исторический максимум, поднявшись до 3162,02 пункта, РТС – 7-летний – до 1625,61 пункта.
Стоимость нефти утром повышается на 0,1% — до 64,28 доллара за баррель по марке Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20200114/830788100.html