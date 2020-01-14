МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ продолжает расти седьмую торговую сессию подряд, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, РТС – 7-летний.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,1% — до 3155 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1% — до 1621 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов вторника индекс Мосбиржи уже обновил исторический максимум, поднявшись до 3162,02 пункта, РТС – 7-летний – до 1625,61 пункта.

Стоимость нефти утром повышается на 0,1% — до 64,28 доллара за баррель по марке Brent.