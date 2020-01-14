МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (ноябрь) 1,817 трлн йен 1,437 трлн йен (факт)
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) -1,3% 7,6% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) 0,5% 16,3% (факт)
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) 37,93 млрд юаней 46,79 млрд юаней (факт)
11:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша

 

 

 

 
12:00 CNY Китай — Объём выданных займов 1,39 трлн юаней

 

 
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,2% 0,2%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 2,3% 2,3%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,3% 0,3%
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (декабрь) -209 млрд долл -15 млрд долл

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB МОЭСК — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019) 0,059 — див-д 2018 0,04237 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Волги — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019) 0,01318622 — див-д 2018 0,0053946 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Северо-Запада — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019) 0,003985 — див-д 2018 0,0019999807 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Сибири — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019) 0,00102 (ао, ап) — див-д 2018 0,002917 (9м2019, ао, ап) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Урала — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019) 0,003 — див-д 2018 0,0032 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Центра и Приволжья — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019) 0,040746 — див-д 2018 0,0163239 (9м2019) — див-д 2019