МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Акции "Русгидро" растут на 6,5% и обновляют максимумы с сентября 2018 года на корпоративных новостях, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 12.15 мск акции генерирующей компании дорожали на 5,5%, ранее во вторник они повышались в цене на 6,5%, до 64,83 копейки – максимума с сентября 2018 года.

"Русгидро" хочет продлить действие новой дивидендной политики, которую в 2019 году компания утвердила на три года, до 2025 года, сообщил глава компании Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсант". В базовом сценарии она предусматривает выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО, но не менее их среднего уровня за предшествующие три года.

Кроме того, по данным "Коммерсанта", правительство РФ может вновь рассмотреть схему перегруппировки генерирующих активов Дальнего Востока, принадлежащих "Русгидро", в результате чего "РАО ЭС Востока" превратится из дочерней структуры "Русгидро" в его материнскую компанию. Это связано с необходимостью повышения рыночной стоимости "Русгидро" на фоне заключения форвардного контракта с ВТБ и поиска стратегического инвестора на пакет банка в компании в 13,1%.