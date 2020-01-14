МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российская валюта днем во вторник умеренно снижается против доллара и евро в ожидании увеличения Минфином РФ покупок валюты в резервы и в отсутствие сильных внешних сигналов.

Кроме того, предшествовавший рост российской валюты вывел ее к сильным уровням сопротивления, что притормозило укрепление рубля на фоне попыток игроков откупить подешевевшую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.07 мск повышается на 10 копеек, до 61,37 рубля, курс евро — на 5 копеек, до уровня 68,31 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Объем покупок валюты в рамках бюджетного правила увеличен почти в два раза, это, вероятно, стало поводом для смены настроений и привело к коррекции рубля вниз, считает Олег Кочетков из МТС-банка.

Ранее Минфин РФ сообщил, что объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 15 января по 6 февраля составит 309,9 миллиарда рублей — по 18,2 миллиарда в день, при том что до сих пор запланированные закупки составляли около 9,3 миллиона в день. Предыдущий рост российской валюты вывел ее на максимумы с апреля 2018 года к доллару и с ноября 2017 года к евро. Увеличение с 15 января покупок валюты в рамках бюджетного правила стало поводом для активизации покупок подешевевшей валюты участниками торгов.

Мировые рынки тем временем демонстрируют незначительные колебания в ожидании подписания первой части торгового соглашения США и Китая, свидетельствуют данные торгов. Западные фондовые фьючерсы и индексы меняются в пределах 0,4%.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл в Вашингтон для подписания договора. Американский президент Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу после этого приступят к переговорам с Китаем о второй части соглашения. СМИ сообщали, что эта первая часть подразумевает обязательства Китая закупать американские товары четырех отраслей на сумму около 200 миллиардов долларов в течение двух лет.

Рынок нефти пытается вернуться на значимый уровень 65 долларов за баррель сорта Brent после попыток "медведей" продавить котировки ниже 64 долларов. Игроки рынка нефти также надеются на скорое подписание соглашения США и Китая.

Решения финансовых властей также, судя по ним, направлены в этом направлении. Так, накануне минфин США опубликовал доклад о валютной политике торговых партнеров страны. И ключевой новостью стало снятие с Китая статуса валютного манипулятора, о присвоении которого США объявили в августе, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Также отмечается, что Китай взял на себя осуществимые обязательства не девальвировать юань и публиковать информацию о валютном курсе. Снятие с Китая клейма валютного манипулятора именно сейчас – результат взаимодействия государств при подготовке подписания торгового соглашения", — отмечает эксперт.

В итоге доллар и евро днем прибавляют к рублю в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль находится под легким давлением вместе с остальными валютами развивающихся экономик, хотя начал слабеть уже вчера после публикации данных об объеме покупок валюты министерством финансов РФ, отметил Кадулин. "Общий объем покупки валюты Минфином и ЦБ будет на 73% больше, чем месяцем ранее, что существенно увеличит давление на рубль даже с учетом сезонно большого притока валюты от внешнеторговых операций", — добавил он.

"Тренд роста рубля на паузе, сегодня мы ожидаем торги на уровне 61,20-61,90 рубля за доллар и 68,20-68,90 рубля за евро", — считает Кочетков.

По текущему курсу покупки валюты в резерв за месяц составят около 5 миллиардов долларов, что по-прежнему будет с запасом покрываться сезонно увеличившимся профицитом текущего счета, оценил в свою очередь главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Он может составить около 30 миллиардов долларов в первом квартале при цене нефти 63-65 долларов за баррель. Иными словами, больших рисков рублю это не несет, хотя потенциал дальнейшего укрепления он может сдерживать, особенно в условиях, когда на рынке могут появляться локальные потоки под выплату промежуточных дивидендов ряда российских компаний. Возможно, именно поэтому вчера и сегодня рубль демонстрирует довольно резкие изменения направления", — заключает экономист.