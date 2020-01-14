МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок после утренних попыток расти седьмую торговую сессию подряд перешел к снижению.

Акции "Русгидро" при этом дорожают на 15%, обновляя максимумы с июня 2018 года и выйдя в лидеры по объему торгов на Московской бирже.

К 14.45 мск рублевый индекс Мосбиржи снижается на 0,47%, до 3137,1 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65% до 1609,28 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в ходе торгов вторника оба индекса обновили максимумы – исторический по индикатору Мосбиржи (3166,07 пункта), РТС – семилетний (1625,61 пункта).

БОКОВИК?

Российский фондовый рынок после утренних попыток инерционного роста и обновления максимумов притормозил и даже откатился немного вниз на фоне сдержанной динамики мировых рынков, которые сейчас слегка снижаются (на 0,1-0,35%) в ожидании подписания первой части торгового соглашения США и Китая.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл в Вашингтон для подписания соглашения. Американский президент Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу после этого приступят к переговорам с Китаем о второй части договорённостей. СМИ сообщали, что эта первая часть подразумевает обязательства Китая закупать американские товары четырех отраслей на сумму около 200 миллиардов долларов в течение двух лет.

Рынок нефти пытается вернуться на значимый уровень 65 долларов за баррель сорта Brent после попыток "медведей" продавить котировки ниже 64 долларов. Игроки рынка нефти также надеются на скорое подписание соглашения.

Снижаются в цене главным образом акции "Мечела" (-2,5%), "Новатэка" (-2%), ММК (-1,3%), Сбербанка (-0,9%).

В лидерах роста — акции "Русгидро" (+15%), отыгрывающие появившиеся на рынке новости о высоких дивидендах и возможной реструктуризации компании с целью повышения ее капитализации. Дневной объем торгов акциями этого эмитента вырос при этом в несколько раз — до 8 миллиардов рублей — и вышел на первое место, обогнав традиционных лидеров Сбербанк (5 миллиардов) и "Газпром" (4,5 миллиарда).

Кроме того, заметно дорожают акции "Аэрофлота", на 4,1%, "Русала" — на 4%, НЛМК — на 1,8%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Многие участники как российского, так и мировых рынков предпочитают фиксировать "длинные" позиции, не дожидаясь уже много раз перезаложенного в котировки подписания первого договора между США и Китаем, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

Дополнительное давление на российский рынок оказывает хроническая слабость нефтяных цен: вчера они обновили месячные минимумы без видимых новостных драйверов, добавил он.

В России инвесторы ожидают завтрашнего выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием, в котором может прозвучать пакет социальных мер, в том числе освобождение от уплаты налогов низкодоходных групп населения, что, вероятно, станет катализатором роста акций ритейлеров, в том числе X5 и "Магнита", не исключает Джон Волш из Альфа-банка.

"Рост акций металлургического сектора должен продолжиться на фоне перспектив заключения промежуточной торговой сделки. Сильный курс рубля вызовет интерес к акциям компаний энергетического сектора и ритейла, ориентированных на внутренний рынок", — добавляет он.

"Вчера индекс Мосбиржи преодолел условное сопротивление 3150 пунктов, и теперь оно передвигается на следующее "круглое" значение – 3200 пунктов. Индекс РТС постепенно приближается к техническому препятствию 1638 пунктов. Не исключено, что в ближайшие сессии российские фондовые индикаторы попытаются преодолеть установленные сегодня максимумы, однако вероятность более глубокой нисходящей коррекции на краткосрочном горизонте увеличивается", — оценивает Бабин.