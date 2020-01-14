МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Спрос на еврооблигации холдинга Veon, владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), в рамках доразмещения выпуска с погашением в 2025 году превышает 800 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир цены доразмещения повышен с первоначального диапазона 102,5-103% от номинала до 103-103,5% от номинала. Компания во вторник планирует доразместить евробонды на сумму до 300 миллионов долларов.

Организаторами выступают Citi, HSBC, J.P. Morgan и Societe Generale.

Выпуск объемом 700 миллионов долларов компания разместила в октябре 2019 года с доходностью в размере 4% годовых.