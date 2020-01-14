МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2019 году вырос на 8,4%, в декабре увеличился на 1,7%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 1,9% по сравнению с ноябрем, к евро — на 1,8%.

Номинальный курс рубля к доллару увеличился в декабре на 1,5%, за 12 месяцев — на 6,9%, к евро в декабре вырос на 1,1%, а в целом за 12 месяцев — на 9,6%