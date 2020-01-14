МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Холдинг Veon, владеющий российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), доразмещает еврооблигации выпуска с погашением в 2025 году на сумму 300 миллионов долларов по цене 103,75% от номинала, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир цены доразмещения составлял 102,5-103% от номинала, но в ходе сбора заявок он был повышен до финального уровня диапазона 103,5-103,75% от номинала. Итоговый спрос на бумаги превысил 900 миллионов долларов.

Организаторами размещения выступают Citi, HSBC, J.P. Morgan и Societe Generale.

Выпуск объемом 700 миллионов долларов компания разместила в октябре 2019 года с доходностью в размере 4% годовых.