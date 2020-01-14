МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером продолжает находиться в "красной зоне" в преддверии подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,45 доллара, или на 0,29%, до 1546,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,82%, до 17,848 доллара за унцию.

Оформление первой части торговых договорённостей США и Китая ожидается на днях, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для этого уже прибыл в Вашингтон. Согласно заявлениям президента США Дональда Трампа, Штаты после этого сразу приступят к переговорам о второй части договора.

Сырьевой стратег Saxo Bank Уле Хансен (Ole Hansen), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что поскольку в центре внимания участников торгов находится ожидаемое подписание, это оказывает давление на спрос на "надежные" активы, в том числе золото.

"В текущих рыночных условиях, которые можно охарактеризовать высокой склонностью к риску у инвесторов, золото не пользуется спросом", — в свою очередь отметили в записке агентству аналитики Commerzbank. Они также отметили отсутствие новостей, способных поддержать стоимость металла, не исключив впрочем, что такая динамика сменится коррекционным ростом.

Инвесторы также обратили внимание на отчетность крупнейших мировых банков. По итогам 2019 года чистая прибыль JP Morgan и Citigroup выросла на 12% и 8% соответственно. При этом аналогичный показатель Wells Fargo опустился на 13%.