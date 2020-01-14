МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене и евро, инвесторы ждут подписания первой фазы торгового соглашения США и КНР, а также отыгрывают макростатистику из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск курс доллара к иене рос до 109,97 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,93 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,1121 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1133 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,09%, до 97,43 пункта.

На фоне скорого подписания первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином инвесторы предпочитают отказаться от активных торгов. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл для этого в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.

Глава отдела валютной стратегии TD Securities Марк Маккормик (Mark McCormick), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что торговая сделка "уменьшает часть стресса, а также снижает некоторую тревогу и неопределенность, которые преследовали рынки в течение 2019 года".

Американские трейдеры также отыгрывают маркостатистику из страны. Согласно данным министерства труда, годовая инфляция в США в декабре ускорилась до 2,3%, совпав с прогнозом аналитиков, в то время как в месячном исчислении инфляция составила 0,2%, что оказалось хуже прогнозов в 0,3%.