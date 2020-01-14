МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок скорректировался во вторник после шести торговых сессий роста.

Акции "Русгидро" выросли на 13%, обновив максимумы с июня 2018 года, и вышли в лидеры по объему торгов на Московской бирже.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,70%, до 3129,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,91%, до 1604,96 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов вторника оба индекса обновили максимумы – исторический по индикатору Мосбиржи (3166,07 пункта), РТС – 7 летний (1625,61 пункта).

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок после утренних попыток инерционного роста и очередного обновления максимумов притормозил и затем откатился вниз в рамках коррекции на фоне сдержанной динамики мировых рынков.

Мировые рынки вечером преимущественно снижаются (в пределах 0,2%) в ожидании подписания первой части торгового соглашения США и Китая, свидетельствуют данные торгов. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл в Вашингтон для подписания торговой сделки. Американский президент Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем о второй части соглашения. СМИ сообщали, что первая часть подразумевает обязательства Китая закупать американские товары четырех отраслей на сумму около 200 миллиардов долларов в течение двух лет.

Рынок нефти пытается вернуться на значимый уровень 65 долларов за баррель сорта Brent (+0,6% до 64,59 доллара) после попыток "медведей" продавить котировки ниже 64 долларов. Игроки рынка нефти также надеются на скорое подписание (уже на этой неделе) первой фазы американо-китайского торгового соглашения.

В лидерах роста цен оказались акции "Русгидро" (+13%), отыгрывающие появившиеся на рынке новости о высоких дивидендах и возможной реструктуризации компании с целью повышения ее капитализации. Спекулятивный интерес к бумагам компании был настолько велик, что они вышли на первое место по объему торгов (около 12 миллиардов рублей), обогнав традиционных лидеров Сбербанк (8,1 миллиардов) и "Газпром" (8,3 миллиарда).

Акции "Аэрофлота" выросли на 3%, "Русала" — на 2%, АФК "Система" — на 3,2%. Снизились в цене акции "Мечела" (-3,7%), "Новатэка" (-3,6%), "Алроса" (-2%), "Норникеля" (-1,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основной фокус инвесторов завтра будет сосредоточен на деталях первой фазы торговой сделки США и КНР, считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"В России завтра участники торгов будут следить за обращением президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, а также за заявлениями участников ежегодного Гайдаровского форума. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 января – 3120-3160 пунктов", — оценил он.

На фоне ряда факторов неопределенности, завтра до оглашения подробностей параметров торговой сделки коррекция на российском рынке рискует продолжиться, полагает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Целью текущей коррекции по индексу Мосбиржи видится уровень 3090 пунктов, а по индексу РТС — 1585 пунктов. С учетом того, что индекс доллара в ближайшее время способен перейти к укреплению, доллар может подняться к значениям 61,7-61,8 рубля. При таком развитии событий индекс Мосбиржи может удержаться на уровне 3100 пунктов, а индекс РТС, наоборот, нарисует более глубокую коррекцию — ближе к уровням 1575-1580 пунктов", — оценил он.