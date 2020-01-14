МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом, инвесторы ожидают скорого подписания первой фазы торгового соглашения США и Китая, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,11%, до 7625,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 6040,89 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,02%, до 13454,56 пункта.

Инвесторы следят за торговыми отношениями США и КНР. Ожидается, что в ближайшие дни стороны подпишут первую часть торгового соглашения. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для этого уже прибыл в Вашингтон. А американский президент Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу после этого приступят к переговорам с Китаем и о второй части соглашения.

"Аппетит к риску немного снизился… поскольку инвесторы ждут следующих шагов в торговле между США и Китаем", — считает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение цитирует агентство Рейтер. Эксперт также отметил, что инвесторы в целом предпочитают фиксировать прибыль перед началом сезона финансовой отчетности в США.