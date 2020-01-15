МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Австралии, снижаются в среду, — инвесторы оценивают перспективы второй фазы торговой сделки США и КНР после сообщений СМИ и заявлений американской стороны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск японский индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,6% — до 23880,93 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,66% — до 3086,32 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,62%, до 1806,78 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,85% — до 28638,95 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,33%, до 2231,41 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,41% — до 6990,4 пункта.

Во вторник глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что США сохранят пошлины на китайские товары до заключения второй части сделки.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты и Китай пока не договорились по дальнейшему сокращению пошлин и вернутся к обсуждению этой темы не раньше, чем через 10 месяцев с момента подписания первой фазы торговой сделки.

Подписание первой фазы торгового соглашения между странами ожидается в среду. После подписания стороны сразу приступят к переговорам по второй части сделки. Китай и США договорились по первой части торгового соглашения после 13 раундов переговоров, затянувшихся на два года.