МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Доллар несколько дешевеет к основным мировым валютам в среду утром, инвесторы ожидают подписания первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином и ясности по поводу второй части сделки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 мск курс доллара к иене снижался до 109,9 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,97 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1132 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1127 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 97,34 пункта.

Торговое соглашение США и КНР остается в центре внимания рынков. Подписание первой части сделки ожидается позднее в среду. После подписания стороны сразу приступят к переговорам по второй части сделки, в рамках которой ожидаются обсуждения снятия пошлин на китайскую продукцию.

Ранее СМИ сообщали, что стороны вернутся к обсуждению снятия существующих пошлин на китайскую продукцию не раньше, чем через 10 месяцев с момента подписания первой фазы торговой сделки. Глава минфина США Стивен Мнучин также заявлял, что США сохранят пошлины в отношении китайских товаров до завершения второй части сделки.

Вечером в среду Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует "Бежевую книгу" (Beige Book) — сводку комментариев об экономическом положении в стране.