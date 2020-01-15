МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром поднимается после заявлений американской стороны о том, что Вашингтон сохранит импортные пошлины на китайские товары до заключения второй части торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,35 доллара, или на 0,54% — до 1552,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,85% — до 17,892 доллара за унцию.

Инвесторы оценивают заявления по второй фазе торгового соглашения между Штатами и Китаем. По словам главы американского минфина Стивена Мнучина, США сохранят пошлины на китайские товары до заключения второй части сделки. При этом СМИ ранее писали, что Соединенные Штаты и Китай вернутся к обсуждению этой темы не раньше, чем через 10 месяцев с момента подписания первой части.

Подписание первой фазы торгового соглашения США и КНР ожидается позднее в среду. После подписания стороны приступят к переговорам по второй части сделки.

Золото традиционно считается надежным активом. Спрос на него растет в случае усиления глобальных рисков, в том числе связанных с торговлей.