МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Девелоперская компания AFI Development планирует провести делистинг своих акций и GDR с Лондонской фондовой биржи (LSE) ориентировочно 21 февраля 2020 года, говорится в сообщении компании на сайте LSE.

В настоящий момент владеющей девелопером компании Flotonic Limited принадлежит 93,08% уставного капитала компании, в том числе 91,84% голосующих акций. В октябре Flotonic Limited объявила оферту для выкупа акций у миноритариев, 19 декабря цена выкупа была повышена, а 20 декабря компания перешла порог концентрации у одного владельца, после чего должна была объявить о делистинге. До 27 января действует оферта на выкуп оставшихся бумаг.

В портфеле основанной в 2001 году AFI Development более 750 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в московском регионе. В частности, компания владеет торговым центром "Афимолл" в "Москва-Сити". Считающийся одним из богатейших граждан Израиля алмазопромышленник Лев Леваев через Flotonic Limited контролирует 93% AFI.