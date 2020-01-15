МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов среды продолжает корректироваться вниз.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,2% — до 3123 пунктов, долларовый индекс РТС — также на 0,2%, до 1602 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Во вторник оба индекса закрылись в минусе в рамках коррекции после предыдущих шести дней роста.

Стоимость нефти утром снижается на 0,2% — до 64,36 доллара за баррель сорта Brent.