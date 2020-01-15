МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Рубль слегка повышается к доллару и евро после незначительного ослабления в начале торговой сессии среды.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 5 копеек — до 61,40 рубля, курс евро — на 2 копейки — до 68,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром в минусе на 0,2% — до 64,36 доллара за баррель по марке Brent.