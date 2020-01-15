Рубль перешел к росту после легкого снижения в первые минуты торгов
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Рубль слегка повышается к доллару и евро после незначительного ослабления в начале торговой сессии среды.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 5 копеек — до 61,40 рубля, курс евро — на 2 копейки — до 68,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
Стоимость нефти утром в минусе на 0,2% — до 64,36 доллара за баррель по марке Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20200115/830793301.html