События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 января
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (декабрь)
|-12%
|-10%
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|0,6%
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|5:00
|CNY
|Китай — Объём выданных займов (декабрь)
|1,39 трлн юаней
|1,194 трлн юаней
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,5%
|0,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England
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|15:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
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|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|214 тыс
|216 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
|2,4
|3,8
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (январь)
|16,8
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|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,3%
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|-0,1%
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
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|18:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (ноябрь)
|-0,2%
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|21:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
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|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|событий не запланировано
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https://1prime.ru/Financial_market/20200115/830797691.html