МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (декабрь) -12% -10%
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 0,6%

 

 
5:00 CNY Китай — Объём выданных займов (декабрь) 1,39 трлн юаней 1,194 трлн юаней
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,5% 0,5%
12:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England

 

 

 

 
15:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

 

 

 

 
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) 0,1% 0,5%
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (декабрь) 0,2% 0,2%
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (декабрь) 0,2% 0,3%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 214 тыс 216 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь) 2,4 3,8
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (январь) 16,8

 

 
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 0,2% 0,3%
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (ноябрь) 0,2% -0,1%
18:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/

 

 

 

 
18:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (ноябрь) -0,2%

 

 
21:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард

 

 

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 событий не запланировано

 

 

 

 