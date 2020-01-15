МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут на ожиданиях подписания торгового соглашения между США и Китаем, инвесторы также отыгрывают квартальные финансовые показатели компаний, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,2%, до 28997,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 9271,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 3289,1 пункта.

В центре внимания рынков по-прежнему подписание первой фазы торгового соглашения США и КНР, инвесторы, в том числе, оценивают перспективы второй части сделки. Трейдеры обратили внимание на слова главы минфина США Стивена Мнучина о том, что США сохранят пошлины в отношении китайских товаров до завершения второй части сделки. Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты и Китай пока не договорились о дальнейшем сокращении пошлин и вернутся к обсуждению этой темы не раньше, чем через 10 месяцев с момента подписания первой части торгового договора.

"Для инвесторов важно то, что напряженность снижается и что есть некоторые пути для продвижения вперед", — отметил партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер (Rick Meckler), чье мнение приводит агентство Рейтер. Однако аналитик также отметил, что наиболее важные решения по торговым вопросам Вашингтон, вероятнее всего, отложит на будущее, и инвесторам только предстоит определить, насколько соглашение будет выгодно для Соединенных Штатов.

Инвесторы также отыгрывают финансовые отчетности компаний. Так, влияние на индексы оказали сообщения о снижении чистой прибыли крупнейших американских банков Bank of America и Goldman Sachs Group на 2,6% и 19% соответственно. При этом чистая прибыль инвестиционной группы Blackrock выросла в отчетном периоде на 4%.