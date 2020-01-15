МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к иене и евро, инвесторы ждут подписания первой фазы торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.58 мск курс доллара к иене снижался до 109,92 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,97 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1154 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1127 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 97,23 пункта.

Мировые инвесторы пребывают в ожидании подписания Вашингтоном и Пекином первой фазы торгового соглашения, которое состоится позднее в среду, что будет означать деэскалацию торгового конфликта. Теперь рынки оценивают дальнейшие перспективы торговых отношений между США и КНР после комментариев главы минфина США Стивена Мнучина о том, что США сохранят пошлины на китайские товары до подписания второй части договора.

"Рынки начинают смотреть на то, что будет представлять из себя второй этап", — сказал агентству Рейтер валютный стратег-аналитик Василий Серебряков (Vassili Serebriakov).

Позднее в среду Федеральная резервная система (ФРС) США также опубликует "Бежевую книгу" (Beige Book) — сводку комментариев об экономическом положении в стране.