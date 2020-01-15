МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок незначительно изменился по итогам дня.

Неожиданная отставка правительства России обусловила рост волатильности рынка, однако она быстро сошла на нет, и инвесторы продолжили выжидать перед заключением первой фазы торговой сделки между США и КНР.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,09%, до 3132,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1602,29 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ БЫЛА КРАТКОЙ

Российский фондовый рынок преимущественно стабилизируется большую часть торгов среды по основным биржевым индексам на фоне спокойной динамики мировых рынков в ожидании подписания первой части торгового соглашения США и Китая.

Котировки нефти марки Brent снижались и к вечеру теряли уже на 1,1% — до 63,77 доллара, что не давало повода для более активной игры с российскими акциями.

При этом после 16.30 мск по рынку прокатилась волна – вначале распродаж, а затем спекулятивных покупок – на "дне". Это было вызвано заявлением премьер-министра Дмитрия Медведева президенту Владимиру Путину о том, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Однако в течение часа рынок вернулся на прежние позиции, быстро переварив новости об отставке правительства. Уже после закрытия рынка стало известно, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

В лидерах роста сегодня оказались акции "Мечела" (+6,6% "обычка" и +2,1 "префы"), "Ростелекома" (+3,6% "обычка" и +6,5 "префы"), "Магнита" (+3%), "Аэрофлота" (+2%), "Норникеля" (+2%). Снизились в цене корректирующиеся акции "Русгидро" (-3,2%), ГДР X5 (-2,6%), акции "Детского мира" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Новость об отставке правительства РФ вызвала лишь краткий всплеск продаж, рынок довольно быстро отыграл эти информационные сообщения, отметил Александр Бахтин из компании "БКС премьер". В четверг биржевики будут действовать исходя из итогов заключения первой фазы торговой сделки США и Китая, добавил он.

"Первая реакция на событие может носить позитивно окрашенный характер, однако вслед за этим вероятно развитие технической коррекции – признаки перегретости наблюдаются как на американском, так и на российском рынке. Впрочем, если условия первой части торговой сделки будут содержать в себе некий еще не учтенный рынками позитив, либо же если со стороны Пекина и Вашингтона прозвучат сигналы о возможностях продвижения по вопросам второй части сделки, рыночный оптимизм в ближайшие дни получит стимул для нового усиления. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 января – 3120-3170 пунктов", — сказал Бахтин.

Цель текущей коррекции по индексу Мосбиржи видится на уровне 3100-3090 пунктов, после чего свежая ликвидность, которая продолжает поступать на фондовый рынок РФ, скорее всего, развернет российские индексы в направлении новых максимумов, оценил Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".