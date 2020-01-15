МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись в основном снижением, инвесторы ожидают подробностей первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,27%, до 7642,8 пункта, французский CAC 40 понизился на 0,14%, до 6032,61 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,18%, до 13432,3 пункта.

В центре внимания рынков в среду подписание первой фазы торгового соглашения между США и КНР. Параллельно трейдеры начинают оценивать перспективы дальнейшего развития торговых отношений между странами. Так, рынки обратили внимание на слова главы минфина США Стивена Мнучина о том, что США сохранят пошлины в отношении китайских товаров до завершения второй части сделки.

"Торговый конфликт между США и Китаем… приостановился, но мы ожидаем продолжительного стратегического соперничества между двумя странами", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Blackrock.

Инвесторы также отыгрывали слабую статистику по еврозоне. Так, объем промышленного производства в еврозоне в ноябре в месячном выражении вырос слабее ожиданий (на 0,2% при прогнозе в 0,3%), а в годовом — снизился более значительно, чем прогнозировали аналитики (на 1,5% при прогнозе уменьшения на 1,1%).

FTSE 100 при этом поддерживался данными о замедлении годовой инфляции в Великобритании в декабре — до 1,3% с 1,5% в ноябре, хотя аналитики ожидали сохранение показателя.