МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российская валюта вечером стабилизировалась против доллара и снижалась к евро на фоне закрепления европейской валюты на форексе выше 1,115 доллара.

Всплеск волатильности, отмечавшийся на российском валютном рынке в связи с отставкой правительства РФ, оказался краткосрочным, и курсы вернулись на прежние позиции с учетом курсовой динамики форекса.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.11 мск снижался на 3 копейки до 61,41 рубля, курс евро рос на 17 копеек до уровня 68,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ БЫСТРО "ПЕРЕВАРИЛ" ОТСТАВКУ

Рубль вечером стабилен к доллару и снижается к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе выше отметки 1,115 доллара. Инвесторы повышают спрос на рисковые активы (о чем свидетельствует рост евро к доллару) на фоне ожиданий по американо-китайской торговой сделке.

Дешевеющая вечером нефть обусловила давление на курс рубля. Котировки "черного золота" снижаются на 0,7% до 64,06 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 января, уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 428,5 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов на 0,5 миллиона баррелей.

Сообщения о неожиданной отставке правительства РФ привели к скачку доллара примерно на 40 копеек в моменте до 61,81 рубля, евро — на 46 копеек до 61,86 рубля. Однако курсы быстро вернулись к прежним значениям, поскольку игроки продолжили следить за внешними факторами – нефтяными котировками и ожидать новостей по торговой сделке США и КНР.

Предложение президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуры главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра было вечером нейтрально воспринято рынком валюты.

В итоге, доллар мало менялся к рублю, а евро рос на 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Неожиданный уход правительства РФ в отставку будет оказывать весьма сдержанное влияние на отечественные фондовые рынки и курс нацвалюты, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В четверг курс доллара будет формироваться в диапазоне 61,2-62,1 рубля. Внимание рынков остается сосредоточенным на теме подписания "Фазы-1" торговой сделки США и Китая, по которой, между тем, все еще нет конкретики. Если рынки получат дополнительные поводы для сомнений в активности сближения американо-китайских переговорных позиций, рыночная эйфория подвергнется коррекции, что также будет транслировано в некоторое ослабление российской валюты", — сказал он.

Назначение нового премьер-министра краткосрочно может вызвать некоторую волатильность на рынке, однако это не меняет макрокартину российской экономики, основные стержни которой были сегодня анонсированы президентом во время его выступления перед Федеральным собранием, говорит Наталия Орлова из Альфа-банка.

"Путин призвал сосредоточиться на поддержке молодого поколения, установил четкие ориентиры по росту экономики и предложил внести изменения в Конституцию. В связи с этим есть два ключевых вывода из послания президента: это улучшение перспектив роста на 2021 год и повышение вероятности передачи власти в 2024 году", — сказала она.