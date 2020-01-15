МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Доля предоставляемых кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% постепенно сокращается, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России за ноябрь-декабрь 2019 года.

"При расчете ПДН (в соответствии с указанием ЦБ – ред.) доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, составила 23,9% в октябре и 22,4% в ноябре. Доля таких кредитов постепенно снижается как из-за влияния надбавок к коэффициентам риска на достаточность капитала банков, так и из-за совершенствования банками процессов расчета ПДН", — говорится в документе регулятора.

Среди заемщиков с ПДН более 80% значительная доля приходится на кредиты заемщикам, доходы которых банки не смогли подтвердить в соответствии с указанием ЦБ. По мере налаживания банками процессов проверки доходов клиентов доля таких кредитов будет снижаться, поясняет регулятор.

Банк России указывает, что при расчете банками доходов заемщиков с использованием внутренних моделей доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80% в третьем квартале 2019 года, составила 12%, увеличившись на 3,5 процентного пункта за квартал.

Данный подход к расчету долговой нагрузки отличается от установленного указанием ЦБ, поскольку во внутренних моделях банки учитывают, в том числе неофициальный доход заемщика. Расчет ПДН в соответствии с указанием регулятора является более консервативным, так как опирается преимущественно на официальные подтвержденные доходы физического лица.

ЦБ не раз заявлял, что обеспокоен высокими темпами необеспеченного потребкредитования в стране, хотя и не видит каких-либо рисков для финансовой стабильности. При этом ЦБ в течение последних двух лет четыре раза ужесточал требования к банкам в этом сегменте, однако это не дало желаемого эффекта. Решение проблемы закредитованности населения регулятор нашел в показателе долговой нагрузки.

С 1 октября банки и микрофинансовые организации при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы.