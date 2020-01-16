МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются разнонаправленно после того, как США и Китая подписали первую часть торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,28% — до 3081,38 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 1813,29 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,07% — до 28752,32 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,21%, до 2235,66 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,6% — до 7036,9 пункта, японский индекс Nikkei 225 повышался на 0,9% — до 23939,15 пункта.

В среду вечером США и КНР подписали первую часть торгового соглашения. Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Договор предполагает покупку Китаем у США услуг и ряда товаров на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года.

"Учитывая масштаб спекуляций на рынках и комментарии официальных лиц перед подписанием в среду, неудивительно, что рынки не показали сильного роста после самого подписания", — цитирует агентство Франс Пресс мнение стратега JPMorgan Asset Management Ханны Андерсон (Hannah Anderson).