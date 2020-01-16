МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" торгуются лучше рынка и обновили исторический максимум на фоне обещаний поддержки компании кандидатом на пост премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным.

К 11.31 мск бумаги интернет-компании повышались на 3,6%. Ранее в четверг акции "Яндекса" дорожали на 6,7% — до 2869,2 рубля – нового исторического максимума. Индекс Мосбиржи при этом повышается на 0,8%.

Мишустин в четверг на встрече с КПРФ похвалил "Яндекс" и пообещал ему поддержку.

"Хвалил "Яндекс" и обещает ему поддержку", — написал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем Telegram-канале.