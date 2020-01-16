МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Количество клиентов, ежедневно совершающих сделки на рынке акций Московской биржи, к середине января впервые превысило отметку в 100 тысяч, сообщает Московская биржа.

"С начала 2020 года возросла клиентская активность на рынке акций Московской биржи. Количество клиентов, ежедневно совершающих сделки, к середине января впервые превысило отметку в 100 тысяч", — говорится в сообщении биржи.

Общее число клиентов – физических лиц на фондовом рынке Московской биржи в настоящее время составляет 3,9 миллиона. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными лицами, достигло почти 1,7 миллиона. Доля частных инвесторов в совокупном объеме биржевых торгов акциями равна 44% (в 2019 году – 36%).

Количество активных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку в 2019 году, на рынке акций составило 791 тысячу (в 2018 году – 456 тысяч). Лидерами по числу активных клиентов являются "Тинькофф банк" (230 тысяч клиентов), Сбербанк (209 тысяч), ВТБ (100 тысяч), БКС (78 тысяч) и "Финам" (55 тысяч), оценила торговая площадка.