МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг снижаются после подписания США и КНР первой фазы торгового соглашения, инвесторы сомневаются, что договоренность сигнализирует о прекращении торговой напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,47%, до 7606,95 пункта, французский индекс CAC 40 опускался на 0,07%, до 6028,65 пункта, немецкий DAX сокращался на 0,25%, до 13399,09 пункта.

В среду США и Китай подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которого Пекин обязуется увеличить закупки американских товаров и услуг на сумму в 200 миллиардов долларов в следующие два года. В рамках переговоров по второй фазе сделки ожидаются обсуждения снятия оставшихся американских таможенных пошлин.

О том, что США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов, сообщал в связи с заключением первой фазы торгового соглашения торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Однако президент США Дональд Трамп отмечал, что снятие этих ограничений будет козырем в переговорах по второй фазе сделки.

"Мы считаем, что соглашение оказывает положительное влияние на рисковые активы… Но для инвесторов также важно понимать ограничения соглашения. Поэтому мы полагаем, что сделка представляет собой скорее лишь частичное ослабление напряженности, чем завершение торговых противоречий", — комментирует старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле (Mark Haefele), чьи слова приводит агентство Рейтер.

Дополнительное давление на британский FTSE 100 оказывают корпоративные новости. Акции образовательной корпорации Pearson дешевеют на 8%, ранее компания сообщила о слабых показателях подразделения US Higher Education Courseware, а также о том, что ее финансовый директор Корам Уильямс (Coram Williams) покидает свою должность. Бумаги гостинично-ресторанной Whitbread, которая владеет брендом Premier Inn, теряют 4,5% стоимости, ранее компания сообщила о снижении сопоставимых продаж в Великобритании по итогам трех кварталов на 2,2%.