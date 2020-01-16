МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок повышается на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков — позитив пришел после подписания первой части торгового договора между США и Китаем.

К 14.34 мск рублевый индекс Мосбиржи в плюсе на 0,7%, до 3154 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,55%, до 1611 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии показывали явную склонность к росту, обеспеченную как корпоративными факторами, так и общемировым аппетитом к риску, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российский фондовый рынок прибавляет на фоне улучшения конъюнктуры глобальных рынков после новостей из США о подписании первого пакета документов в рамках американо-китайского торгового соглашения.

Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести "дисбаланс" в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.

Западные фондовые индексы днем на этом фоне меняются разнонаправленно в пределах 0,5%. Рынок нефти повышается на 0,45%, до 64,3 доллара за баррель сорта Brent. Игроки рассчитывают на снятие препятствий для роста мировой экономики в связи с либерализацией торговли между крупнейшими её игроками.

В лидерах роста сегодня — акции "Детского мира" (+4,1%), "Мечела" (+3,5% "обычка" и +2,4 "префы"), "Яндекса" (+3%), "Магнита" (+3,1%), "Русала" (+2,7%).

Драйвером роста акций отечественных экспортеров выступает ослабление рубля, происходящее при одновременном росте нефтяных цен, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

Снижаются в цене корректирующиеся акции "Ростелекома" (-1% "обычка" и —1,6% "префы"), акции "Алросы" (-0,9%), Мосбиржи (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца дня основные биржевые индикаторы, скорее всего, останутся в плюсе ввиду отсутствия веских поводов для фиксации прибыли, считает Кожухова.

"Ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи является исторический максимум 3166 пунктов, а для индекса РТС — семилетняя вершина 1626 пунктов. При сохранении благоприятной внешней конъюнктуры российские фондовые индикаторы могут уже на этой неделе преодолеть данные технические препятствия", — добавляет Бабин.