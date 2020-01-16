МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (ноябрь) 32,5 млрд долл 34,5 млрд долл
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -0,5%

 

 
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (декабрь) 5,2% 5,2%
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (4кв2019) 6% 6%
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 1,5% 1,5%
5:00 CNY Китай — ВВП Китая с начала года /YTD/ (г/г) (4кв2019) 6,2%

 

 
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (декабрь) 6,2% 5,9%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (декабрь) 5,6%

 

 
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,1%

 

 
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/

 

 

 

 
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -4,6%

 

 
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) -0,6% 0,7%
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (декабрь) 0,8% 2,9%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) 1% 2,6%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) -0,6% 0,5%
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,3% 1,3%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,3% 1,3%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) -0,3% 0,3%
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (декабрь) 0,9%

 

 
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (декабрь) 1,474 млн 1,468 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (декабрь) 1,365 млн 1,375 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (декабрь) 3,2%

 

 
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (ноябрь) 11,32 млрд канад. долл

 

 
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)

 

 

 

 
17:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (декабрь) -0,75%

 

 
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 1,1% -0,2%
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь) 7,267 млн 7,233 млн
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь) 88,9 89
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь) 99,3 99,3
20:45 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 659

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 781

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 16,5 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 567,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 322,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 16,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 40,8 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -27,2 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -42,1 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 28,8 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -61,7 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Северсталь — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 