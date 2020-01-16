МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к другим резервным валютам укрепляется вечером в четверг, подрастая и к иене, и к евро после подписания торгового договора с Китаем — дополнительную поддержку валюте оказывают данные о снижении числа заявок на пособие по безработице и росте розничных продаж в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск курс доллара к иене увеличивается до 110,06 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,88 иены за доллар, курс евро к доллару — снижается до 1,1141 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1149 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,06%, до 97,29 пункта.

Накануне США и Китай подписали первую часть торгового договора, в рамках этого этапа договоренности Пекин обязался увеличить закупки американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав и облегчить доступ на свой рынок. По словам президента США Дональда Трампа, в ближайшее время начнутся переговоры о втором этапе договорённостей.

А днём в четверг валютные инвесторы стали отыгрывать американскую макростатистику. Так, согласно данным министерства труда страны, число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 204 тысячи, в то время как аналитики ожидали роста показателя до 216 тысяч. Кроме того, министерство торговли опубликовало данные об объеме розничных продаж в США, который в месячном выражении сохранил рост на уровне ноября в 0,3%, что совпало с прогнозами аналитиков.

"Поток данных был положительным… Это снижает вероятность рецессии, которая и так уже была низкой", — считает глава отдела валютной стратегии BMO Capital Markets Грег Андерсон (Greg Anderson), чьи слова приводит агентство Рейтер.